Milano - 28 intossicati in piscina | 11 tra bambini e adulti in ospedale

(Di martedì 7 maggio 2024) Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che i vapori tossici sprigionati dall'impianto siano stati causati da un errore umano. Il tecnico che gestisce la struttura avrebbe miscelato il cloro con l'acqua in maniera non corretta

Paura a Milano , 28 bambini sono rimasti intossicati dopo aver inalato vapori in una piscina : 3 di loro , insieme a un adulto, sono finiti in ospedale

Bambini intossicati in una piscina di Milano: 25 curati sul posto, tre portati all'ospedale

