Usa - studenti pro-Gaza in protesta negli Atenei | alla Columbia scatta l’ultimatum

(Di martedì 30 aprile 2024) Articolo pubblicato martedì 30 Aprile 2024, 08:32 Le proteste a favore della popolazione palestinese non hanno interessato solo gliitaliani, dove orde dihanno manifestato per chiedere la cessazione della collaborazione tra le università italiana e glie le aziende israeliane.Usa il fenomeno si sta verificando nello stesso identico modo L'articolo proviene da Il Difforme.

Dopo una notte trascorsa in tenda fuori dall’Università in piazzale Aldo Moro, gli Studenti del collettivo Cambiare Rotta, hanno occupato la facoltà trasferendo le tende di fronte al rettorato : “Staremo qui ad oltranza”, hanno detto gli attivisti. Dopo la protesta dedicata al caro-affitti, questa ... Continua a leggere>>

Caos nelle Università . Scoppia il caso delle tasse . A quanto pare diversi atenei da nord a sud avrebbero fatto pagare tributi in eccesso ai propri studenti . E il primo ateneo ad essere messo in discussione è quello di Torino. L' Università del capoluogo piemontese dovrà risarcire gli studenti per ... Continua a leggere>>

Articolo pubblicato domenica 28 Aprile 2024, 13:02 Le proteste a favore della popolazione palestinese non hanno interessato solo gli Atenei italiani, dove orde di studenti hanno manifestato per chiedere la cessazione della collaborazione tra le università italiana e gli Atenei e le aziende ... Continua a leggere>>

Gaza, la battaglia dei campus americani: dalle tende alla violenza, 900 arresti - Era l’ultimo giorno di lezioni ieri alla Columbia University, ed era anche l’ultimo giorno che la presidente dell’ateneo, Minouche Shafik, aveva concesso agli studenti accampati ...

Continua a leggere>>

Il “microonde gate“ in ateneo: "Fateci pranzare in università". Gli studenti attendono soluzioni - "Non passeremo un altro semestre a mangiare al freddo". Sono pronti a protestare ancora gli universitari del Coordinamento per il diritto allo studio - Udu che nel 2022 si erano battuti perché l’Unive ...

Continua a leggere>>

Un processo simulato. studenti in Tribunale per scoprire il mondo della giustizia pisana - Tra le attività proposte agli alunni, il tour all’orto botanico. In aula in scena ieri un procedimento per piccolo spaccio.

Continua a leggere>>