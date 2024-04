Lorella Cuccarini | il segreto per un corpo perfetto | “Ecco cosa dovete fare”

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 58 e non sentirli. La showgirl è stata quest’anno tra le co-conduttrici scelte da Amadeus per il suo ultimo anno al timone del Festival di Sanremo e ha dato prova ancora una volta del suo talento. Attrice, cantante e ballerina, un’artista a 360 gradi.qual’è il suodi bellezza. In molti chiedono sempre acome abbia fatto a bloccare il tempo. In effetti, la showgirl ha ormai 58 anni e si comincia ad avvicinare al traguardo dei 60 anni, eppure il suo viso e il suosono esattamente come in gioventù. La ballerina ha finalmente svelatofa per mantenersi in forma, nonostante lo scorrere del tempo.il suo. Ildi bellezza di ...