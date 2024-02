10 anni senza Freak Antoni | in un video l’omaggio di Vasco Rossi | “Era un genio totale | folle Quella volta che chiamai una ragazza e rispose lui…”

“Vado così forte in salita per abbreviare la mia agonia”. Una delle frasi che hanno reso mito un ciclista, un campione del pedale, semplicemente ... (oasport)

Vent’anni senza Marco Pantani : ti avremmo aspettato ancora

Non ricordo perché non dormivo, non ricordo dove e come appresi la notizia ma ricordo quella nottata, diventata poi mattinata, frenetica per ... (ilfattoquotidiano)