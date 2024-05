“Un neonato può affrontare un lungo viaggio in macchina?”

(Di martedì 7 maggio 2024) Buonasera dottore, volevo chiedere gentilmente se unche abbia meno di un mese (20-22 giorni di vita), puòundi 8 ore in. Grazie mille per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Buonasera dottore, volevo chiedere gentilmente se un neonato che abbia meno di un mese (20-22 giorni di vita), può affrontare un viaggio di 8 ore in macchina. Grazie mille per la risposta. L'articolo “Un neonato può affrontare un lungo viaggio in ...

Pertosse. Nel corso del 2023 e fino all'aprile 2024 quasi 60.000 casi in Ue, un aumento di oltre 10 volte rispetto al 2022 e al 2021. Il report Ecdc - In Italia a marzo 2024 si rileva un'incidenza della pertosse pari a 9,9 casi per milione di abitanti, contro i 127 dell'Austria, i 63 della Danimarca, gli 11,5 della Germania. La misura principale per ...

Ospedale di Verona, i tre neonati contagiati dal batterio killer stanno bene - Stanno bene e sembrano essere fuori pericolo i neonati contagiati dal batterio Citrobacter koseri nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Verona ...

Come aiutare un alcolista in famiglia: alcuni consigli - Come aiutare un alcolista Nascondere o minimizzare la dipendenza può perpetuare il problema, anziché risolverlo. Scopriamo di più nell'approfondimento.