Ultime Notizie Roma del 07-05-2024 ore 19 | 10

(Di martedì 7 maggio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ma cronache di apertura andiamo in Liguria il governatore Giovanni Toti è stato arrestato oggi nell’ambito di un’inchiesta della direzione Distrettuale Antimafia di Genova e della Guardia di Finanza che vede altre 9 persone destinatari di misure cautelari oggetto della Maxi indagine sono presunte tangenti altri do ut des tra imprenditori tra cui spicca l’immobiliarista Aldo Spinelli è l’ex presidente dell’autorità portuale Paolo Emilio Signorini finito in carcere coinvolto anche il capo di gabinetto di Toti Matteo Cozzani è talmente ai domiciliari accusato di favorire la mafia in esecuzione di misure cautelari per corruzione elettorale in corso anche a La Spezia per le parallele proprio dal capoluogo spezzino sarebbe partita intera inchiesta la guerra in ...