Der Leyen | attacco a Rafah -è linea rossa

(Di lunedì 29 aprile 2024) 20.30 "Non traccio mai linee rosse ma credo che sarebbe totalmente inaccettabile se Netanyahu invadesse. Se dovesse succedere, ci siederemo con gli Stati membri e agiremo in merito". Lo ha dichiarato Ursula von der, presidente della Commissione Europea, nel dibattito tra i Spitzenkandidat a a Maastricht. "I due Stati sono l'unica soluzione per portare la pace", ha evidenziato.