L’Agenzia atomica lancia l’allarme dopo i raid sulla centrale ucraina di Zaporizhzhia | “Si rischia un grave incidente nucleare”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Rimane caldo il fronte meridionale della guerrae si infiamma di nuovo, pericolosamente, la battaglia di. Mentre gli eserciti russo e ucraino si attaccano in diverse aree della regione, il direttore generale delinternazionale per l’energia(Aiea), Rafael Grossi,che domenica tre attacchi hanno colpito “le principali strutture di contenimento dei reattori della” ancora in mano ai russi. Gli “attacchi sconsiderati” alla“aumentano significativamente il rischio di une devono cessare immediatamente”, ha detto Grossi definendo ildi ieri ...

