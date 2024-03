Trump avanti nei sondaggi | ma doppiato da Biden nella raccolta fondi | i grandi donatori repubblicani non vogliono essere associati al Tycoon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Donaldè da Joein molti deisulle presidenziali 2024. In termini di, la situazione è però capovolta. Il candidato democratico ha concluso il mese di febbraio con 71 milioni di dollari sul conto principale che finanzia la sua campagna elettorale. Il repubblicano dispone invece di 33.5 milioni in contanti. La distanza tra i due si è allargata rispetto a fine gennaio, quandoaveva sul conto 56 milioni di dollari, rispetto ai 30.5 milioni di. I dati sono parziali. Bisognerà infatti aspettare metà aprile per conoscere l’apporto finanziario dei vari comitati politici che finanziano i candidati. Ma si tratta comunque di un campanello d’allarme che inon possono trascurare. ...