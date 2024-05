Atalanta - Gasperini | 'Non c'è tempo per parlare di rinnov - troppi obiettivi ravvicinati'

FORMAZIONI UFFICIALI Salernitana Atalanta , le SCELTE dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle ore 18:00 all’Arechi Sono state comunicate le FORMAZIONI UFFICIALI di Salernitana Atalanta per quanto concerne 35esima giornata di Serie ...

Nell’ Atalanta questo pomeriggio impegnata alle 18 all’Arechi di Salerno la grande novità potrebbe essere il debutto da titolare in difesa di Giovanni Bonfanti . Il 21enne difensore milanese, aggregato dalla under23 di serie C, ha collezionato finora ...

CONVOCATI Atalanta, la LISTA di Gasperini in vista della gara contro la Salernitana. Le scelte per il match di Serie A domani sera L’Atalanta ha diramato la sua LISTA CONVOCATI in vista della gara in trasferta contro la Salernitana. Out Holm, ...