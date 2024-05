Traffico Roma del 07-05-2024 ore 07 | 30

(Di martedì 7 maggio 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione per trovate questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità alci sono disagi sul raccordo anulare per le conseguenze di un incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna e bene si sono formati incolonnamenti tra la Bufalotta il bivio con laa Firenze in direzione sanitaria ripercussioni sulle diramazioneNord dove ci sono cose da Settebagni all’immissione per il raccordo ancora provati lo del raccordo anulare perintenso dobbiamo incolonnamenti in carreggiata interna dal bivio con la Prenestina Sì No la via Appia a correre interna code dall’uscita continua euro fino al bivio con laFiumicino di nuovo anche a Reggio da te ma rallentamenti con code a tratti a partire dall’uscita Ottavia ...

Il Giro d'Italia a Genova, ecco come cambiano traffico e autobus - Il Giro d'Italia a Genova, ecco come cambiano traffico e autobus - GENOVA - Chiusure già dalla mattina presto, stop al traffico in molte vie della città e divieti di sosta in ogni angolo: è quello che succederà mercoledì 8 maggio per la partenza della quinta tappa ...

Camion a fuoco in autostrada A1, traffico in tilt tra Firenze sud e Incisa: code di oltre 10 chilometri - Camion a fuoco in autostrada A1, traffico in tilt tra Firenze sud e Incisa: code di oltre 10 chilometri - Mattina di disagi per gli automobilisti. L’incendio del rimorchio di un camion ha paralizzato la circolazione verso roma. Nessuna persona coinvolta ...

Roma, alla stazione Termini va in scena l'assalto ai taxi: centinaia in fila per un'auto che non c'è - roma, alla stazione Termini va in scena l'assalto ai taxi: centinaia in fila per un'auto che non c'è - «Sono appena arrivato a roma da Milano per un appuntamento di lavoro. Appena sono uscito dalla stazione ho capito che avrei avuto dei problemi a spostarmi in città per la lunga fila ...