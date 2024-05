Traffico Roma del 06-05-2024 ore 19 | 00

(Di lunedì 6 maggio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna per un precedente incidente sulla complanare all’altezza dello svincolo della ancora ripercussioni alanche sulla autostradaFiumicino sempre sulla carreggiata internaintenso tra la Cassia bis e la Prenestina mentre in esterna swathi spostamenti tra laFiumicino e la diramazionesud Siamo sul tratto laziale dell’autosole dove a causa di un incidente con due auto è un camion coinvolti si escludono code tra il bivio con la A24 e la diramazioneSud in direzione Napoli per un altro tamponamento siamo ora sulla tangenziale est ulteriori disagi tra la Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio tu via del Foro Italico ...

Mafia del Brenta, confiscata una villa all'ex boss Maritan - Mafia del Brenta, confiscata una villa all'ex boss Maritan - La villa risulta intestata a terzi ma di fatto è riconducibile a Maritan, già condannato in via definitiva per aver fatto parte, a partire dagli anni 1982/83, della banda di Felice Maniero, per rapina ...

L'arrivo di Mattarella al Palazzo di vetro dell'Onu a New York - L'arrivo di Mattarella al Palazzo di vetro dell'Onu a New York - Nazioni Unite (New York), 6 mag. (askanews) - L'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo di Vetro dell'Onu a New ...

Sciopero trasporti a Roma, città nel caos. A Termini lunghe code per i taxi e tensione tra cittadini e turisti - Sciopero trasporti a roma, città nel caos. A Termini lunghe code per i taxi e tensione tra cittadini e turisti - Disagi in arrivo per i trasporti nelle città oggi, lunedì 6 maggio, a causa dello sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati di base Usb, Cobas e Cub. La protesta è articolata a… Leggi ...