Arresto di Giovanni Toti - cosa sappiamo Ecco le presunte tangenti nel mirino della Guardia di Finanza Altri nomi illustri coinvolti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 7 maggio 2024) Il clamorosodel PresidenteRegione Liguriaè diventato immediatamente il caso del giorno. Non poteva esserementi, visto il peso e l’importanza di un personaggio che, dopo la carriera televisiva, cominciò il suo percorso politico come “delfino” di Silvio Berlusconi, per poi abbandonare Forza Italia e diventare governatore ligure. Ora, dopo aver eseguito lunghe indagini e decine di perquisizioni, la Procura e ladiavrebbero scoperchiato un giro die di favori che coinvolgono, oltre a, diversi esponenti politici e manager che operavano fra Genova, La Spezia e Sanremo. Neldelle Fiamme Gialle ci sarebbe anche il voto di scambio e favori per aziende e ...