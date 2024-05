Toti arrestato per corruzione - la Finanza lo porta in caserma La Procura | Ricevuti 74mila euro in cambio di favori

Toti arrestato, dalle suite a Montecarlo alla borsa Chanel e l'Apple Watch: i beni di lusso ricevuti da Paolo Emilio Signorini - toti arrestato, dalle suite a Montecarlo alla borsa Chanel e l'Apple Watch: i beni di lusso ricevuti da Paolo Emilio Signorini - Nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto del governatore ligure Giovanni toti, emerge la figura di Paolo Emilio Signorini - amministratore delegato di Iren - anche lui accusato di ...

Toti ai domiciliari, De Luca, governatore Campania: "Mi dispiace moltissimo, non so assolutamente nulla" - toti ai domiciliari, De Luca, governatore Campania: "Mi dispiace moltissimo, non so assolutamente nulla" - Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...

Toti sospeso da presidenza Liguria,l’avvocato: è sereno, chiarirà tutto - toti sospeso da presidenza Liguria,l’avvocato: è sereno, chiarirà tutto - Genova, 7 mag. (askanews) – “Il presidente toti al momento è sereno e convinto di poter spiegare tutto. La Regione continuerà anche in sua assenza a lavorare. Sono tutti fatti di cui possiamo dare una ...