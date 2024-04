(Di domenica 14 aprile 2024) Paura nel pomeriggio di oggi, 14 aprile 2024, per un incendio sull'A11 L'articolo proviene da Firenze Post.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Montecatini Terme o di Prato ovest L'articolo Autostrada A11: chiusa per due notti la stazione di Pistoia proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Autostrada A11: furgone in fiamme al casello di Montecatini - MONTECATINI TERME (PISTOIA) – Paura nel pomeriggio di oggi, 14 aprile 2024, per un incendio sull’Autostrada A11. I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti verso le ore 14:00 un ...firenzepost

Furgone in fiamme al casello Autostradale di Montecatini. Intervengono i vigili del fuoco - I vigili del fuoco di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti nel pomeriggio di oggi alle ore 14:00 circa per l'incendio di un ...gonews

Auto in fiamme al casello dell'A11 a Montecatini - Auto in fiamme davanti al casello Autostradale dell'A11, all'uscita di Montecatini Terme (Pistoia). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento in pochi minuti l'incendio ...055firenze