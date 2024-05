Inter - 10 milioni di motivi per tifare Marsiglia contro l’Atalanta | se l’OM vince l’Europa League dovrà riscattare Correa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) A tre giornate dalla fine della Ligue 1 ilsa già di non poter chiudere tra le prime tre e dunque niente qualificazione Champions. Non tutto è perduto, però, per, che può ancora qualificarsi per la coppa più prestigiosa qualora dovessere, dove è ancora in corsa e in semifinale. L’a questo punto ha 10diperper i francesi e non per i cugini lombardi della Dea, questo, ovviamente, in virtù della vicenda legata al Tucu. L’argentino, infatti, si è trasferito in Provenza in prestito oneroso (circa 2di euro) con diritto di riscatto fissato a circa ...