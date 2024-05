(Di martedì 7 maggio 2024) L'azienda cinese ByteDance, proprietaria di, ha citato in giudizio il governo Usa definendo la legge che la obbliga a vendere la piattaforma come "

La città di New York ha fatto causa a TikTok , Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi. Secondo la causa Meta, Snap, ByteDance e Google hanno consapevolmente...

C’è chi parla di un ritorno e chi, invece, ritiene che non sia mai del tutto scomparso. Si tratta del “Leggins legs ” letteralmente “Gambe da Leggings “. In sostanza è un trend che spopola sui social e che riguarda in particolar modo le ragazze. E il ...

TikTok fa causa agli Usa. "Il ban è incostituzionale" - tiktok fa causa agli Usa. "Il ban è incostituzionale" - Continua il braccio di ferro tra gli Stati Uniti e tiktok. L'azienda cinese ByteDance, proprietaria del noto social network, ha citato in giudizio il governo Usa definendo la legge che la obbliga a ...

TikTok fa causa al Governo USA per il ban se non si vende: "incostituzionale" - tiktok fa causa al Governo USA per il ban se non si vende: "incostituzionale" - tiktok è pronta ad 'affrontare' il Governo USA per quel che riguarda la recente decisione relativa a un ban del social nel caso non venisse venduto.

Tyla: i social, il boom, il Grammy. E l’abito di sabbia al Met Gala 2024 - Tyla: i social, il boom, il Grammy. E l’abito di sabbia al Met Gala 2024 - Ha 22 anni, è nata a Johannesburg e si è fatta conoscere condividendo sul web cover dei suoi artisti preferiti: la scorsa estate ha pubblicato Water ed è diventata l'artista africana più giovane a vin ...