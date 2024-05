Those About To Die | svelata la data di uscita della serie sull' antica Roma con Anthony Hopkins

Anthony Hopkins è il protagonista di Those About to Die, l’attesa serie tv diretta da Roland Emmerich (The Day After Tomorrow) ambientata nel periodo dell’Impero Romano . Peacock ha confermato che tutti e dieci gli episodi di Those About to Die ...

Dopo mesi di attesa, è finalmente uscito il primo teaser trailer di Those About To Die, la serie tv di genere dramma storico ambientata nell'antica Roma , con protagonista Anthony Hopkins e diretta da Roland Emmerich (Moonfall, Independence Day, ...

Peacock ha rilasciato il primissimo teaser di Those About to Die, serie ambientata in epoca romana con Anthony Hopkins per la regia di Roland Emmerich e Marco Kreuzpaintner. Tutti e dieci gli episodi della serie usciranno giovedì 18 luglio in ...

"Those About to Die": Wann startet Emmerichs Serien-Epos - "those About to Die": Wann startet Emmerichs serien-Epos - Roland Emmerichs neuer Historien-Blockbuster in serienform startet im Sommer. Der Streamingdienst Amazon Prime Video zeigt die insgesamt zehn Episoden ab ...

"Those About to Die" Neues Serien-Epos von Roland Emmerich ab Juli im Stream - "those About to Die" Neues serien-Epos von Roland Emmerich ab Juli im Stream - Roland Emmerichs neuer Historien-Blockbuster in serienform startet im Sommer. Amazon Prime Video zeigt die zehn Episoden ab Mitte Juli.

"Those About to Die" Serien-Epos ab Juli im Stream - "those About to Die" serien-Epos ab Juli im Stream - Roland Emmerichs neuer Historien-Blockbuster in serienform startet im Sommer. Amazon Prime Video zeigt die zehn Episoden ab Mitte Juli.