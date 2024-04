Nuovo furto al Liceo Scientifico ‘Rummo’ - ancora distributori automatici nel mirino

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoal‘Gaetano Rummo’ in via Santa Colomba avvenuto questa notte poco dopo le 2:00.una volta sono stati presi di mira i. Ignoti, dopo aver rotto una finestra posta sul lato posteriore dell’edificio, sono entrati all’interno della scuola rubando moneta contante dalle apparecchiature. Il danno è in corso di quantificazione. Ad accorgersi dell’accaduto il ‘Poliziotto Notturno’ che ha avvertito immediatamente i Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Bergamo, la prof del liceo Sarpi in Ape per evitare tariffe salate e multe. «Una signora in Suv mi ha chiesto dove l'ho preso» - Il mezzo è paragonabile ad una moto, così l'insegnante di Lettere Letizia Pagliarino posteggia in Città Alta senza problemi. Anche il bidello ha seguito il suo esempio.

Vendevano hashish e cocaina davanti al liceo, nove condanne - Il tribunale civile di Palermo libera un'altra coppia da un debito di circa 30 mila euro, che... Palermo Today 26-04-2024 18:51 CRONACA Pesce non tracciato e reti illegali, raffica di sequestri e ...

Il liceo scientifico "Riccardo Nuzzi" di Andria è Ambasciatore della terra - Un importante riconoscimento per il liceo scientifico "Riccardo Nuzzi" di Andria, che ha ricevuto l'attestato di "Ambasciatore della terra" nell'ambito del Contest #IoCiTengo, Earth Day Italia 2024. I ...

