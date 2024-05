Colpisce la madre con un posacenere di vetro al culmine di una lite: la donna è in fin di vita - Colpisce la madre con un posacenere di vetro al culmine di una lite: la donna è in fin di vita - Nella serata di ieri domenica 5 maggio a Siziano (Pavia) un 33enne, al culmine di una lite casalinga, ha afferrato un pesante posacenere di vetro e l'ha ...

Siziano, violenta lite coi genitori: lancia un portacenere e manda la manda in Rianimazione - Siziano, violenta lite coi genitori: lancia un portacenere e manda la manda in Rianimazione - La donna di 67 anni, colpita alla nuca, ha perso i sensi ed è in pericolo di vita. Arrestato il ragazzo 33enne: deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali ...