Tennis - la leggerezza di Paolini | Nessun obiettiv - mi godo il momento

(Di martedì 7 maggio 2024) Forse Jasmineha già capito come convivere con le pressioni che derivano dal ruolo di alter ergo al femminile di Jannik Sinner, nel piacevole gioco dei ruoli di ispirazione degli aspirantiti. La campionessa toscana, che ha appena ottenuto il suo miglior posto nel ranking salendo al numero 12, affronta l’appuntamento del Foro Italico con unainvidiabile: “Voglio finire il torneo pensando che mi sono divertita e sapendo di aver dato il meglio”, ha raccontato stamattina, prima di iniziare i suoi Internazionali d’Italia partendo dall’undicesima casella tra le teste di serie nel tabellone. Ovviamente la pressione, soprattutto quando torni a giocare in casa dopo aver ottenuto grandi risultati all’estero, si sente eccome. Ma Jasmine a 28 anni sembra aver imparato come gestirla al meglio: “Non mi pongo il problema ...