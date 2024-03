Il Giappone alza i tassi d’interesse | non accadeva dal 2007 Ecco perché

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 marzo 2024 – Cambia il vento a Tokyo. Il 19 marzo, la Banca delha impresso una svolta alla gestione monetaria del Paese del Sol Levante, ponendo fine all’era deid'interesse negativi e a un trend ribassista del costo del denaro che durava dai tempi della Grande Recessione del. Viene così archiviata, forse definitivamente, la strategia della Abenomics promossa dal leader più iconico del Paese, l’ex premier Shinzo Abe assassinato a Tokyo due anni fa. Il tassosarà ora compreso tra lo 0 e lo 0,1%. Dalal 2016 il tasso era stato portato dallo 0,5% allo 0 in una serie di tagli, per poi scendere in territorio negativo negli ultimi anni, al -0,1%. Cade così il più simbolico caposaldo di una politica monetaria ultra-espansiva che Tokyo ha perseguito anche ...