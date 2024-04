Juventus Next Gen e Atalanta U23 ai playoff | altra vittoria delle seconde squadre | aspettando il Milan

(Di martedì 16 aprile 2024) L`U23 alla prima partecipazione al campionato di Serie C ha centrato con relativa serenità un obiettivo ambizioso come quello del...

l’Arezzo non riesce a sfatare il tabù Juventus . I bianconeri si impongono per una rete a zero in una gara che ha visto gli uomini di Indiani partire subito di gran carriera e dannarsi l’anima sino ... (lortica)

De Laurentiis ha scelto il direttore sportivo del Napoli del futuro. Sarà Giovanni Manna , attuale direttore sportivo della Juventus e stretto collaboratore di Giuntoli. Come se Juventus e Napoli ... (ilnapolista)

La Juventus Next Gen vince 2-1 sul campo del Pineto e conquista aritmeticamente un piazzamento playoff , portandosi a quota 51 punti in classifica nel girone B di Serie C 2023 / 2024 . La partita della ... (sportface)

In cantiere la SSC N.3, da iscrivere in Lega Pro - Secondo quanto riportato da Il Mattino, uno dei primi compiti affidati a Giovanni Manna, il nuovo responsabile del mercato della SSC N.1 a partire dal 30 giugno, sarà la creazione di una squadra under ...solobari

De Laurentiis ha chiesto a Manna di varare il Napoli U-23 da iscrivere in Lega Pro: il retroscena - Non ci sono ormai più dubbi sul fatto che Giovanni Manna diventerà il nuovo direttore sportivo del Napoli. Si attende solo la risoluzione del contratto con la Juventus per dare vita alla nuova avventu ...msn

TMW - Il Napoli insiste per Gasperini, ma valuta anche Conte, Italiano e Pioli - Gian Piero Gasperini non è Paganini. Lui si ripete, e anzi mentre tutti preannunciavano la fine della favola Atalanta ha tirato fuori dal cilindro l'ennesima magia mai vista dalle parti di Bergamo. L' ...napolimagazine