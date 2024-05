Tanta sostanza e zero orpelli | nei pressi dei Parioli a Roma c' è una delle trattorie romane più autentiche

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 7 maggio 2024) Anon sono affatto poche le insegne storiche che ancora oggi portano in alto la cucina capitolina. Diverse si concentrano nel centro città da una parte e l’altra del Tevere, altre resistono nei quartieri popolari come San Giovanni o Garbatella. Noi però oggi vi vogliamo parlare di un’osteria nata nel 1940 nello chiccosissimo quadrante Trieste-, una zona che ancora oggi rappresenta un feudo indiscusso di quellanità un po’ borghese e certamente benestante. Una parte diin cui, tra gli eleganti palazzi realizzati da Moretti e Gio Ponti, non ti aspetti di trovare una trattoria dall’anima dolcemente decadente e profondamente popolare. Da Emilio: oltre 50 anni di cucinana Al civico 189 di via Alessandria c’è Da Emilio, una di quellesenza trucco e senza ...