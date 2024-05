Matteo Arnaldi | Giocare a Roma è sempre speciale - dopo la Davis tanta energia per questa stagione

(Di lunedì 6 maggio 2024)affila le armi in vista del suo esordio agli Internazionali d’Italia di2024. Il torneo più illustre del tennis italiano sta per aprire i propri battenti e il tennista nativo di Sanremo si prepara per un esordio assolutamente ostico contro il ceco Tomáš Machá?. Il nostro portacolori,aver ceduto solamente al terzo set contro Daniil Medvedev al Masters 1000 di Madrid, ha raccontato le sue sensazioni in vista dell’esordio sulla terra rossa italiana ai microfoni di Sky Sport: “Sembrano frasi fatte, ma faun grande effettoqui a. Ho esordito nel 2022 grazie ad una wild-card, quindi un anno fa ho vinto il mio primo match in questo torneo.la vittoria della Coppal’ambiente sarà ancor ...

