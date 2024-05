Chi è Paolo Emilio Signorini - ad di Iren arrestato nell’inchiesta tangenti al porto di Genova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) Reggio Emilia, 7 maggio 2024 – Il maxi scandalo dellealdi, che ha visto tra le misure cautelari anche l’arresto ai domiciliari del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con l’accusa di corruzione e l’ex patron del Livorno e imprenditore portuale Aldo Spinelli (ex presidente, provoca un terremoto anche a Reggio Emilia. A seguito della maxi inchiesta genovese, condotta dalla Dda e dalla Finanza e coordinata dai pm Federico Manotti, è finito in carcere l'ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, oggi amministratore delegato di. L'accusa è di "corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio”. Soldi, hotel di lusso e gioielli in cambio di ...