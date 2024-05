Udinese-Napoli - Cajuste | Siamo trist - i nostri tifosi sono unici

Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli resta distante dalle posizioni che contano. Punto prezioso per l'Udinese - Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli resta distante dalle posizioni che contano. Punto prezioso per l'Udinese - L'Udinese conquista un punto preziosissimo nei minuti di recupero e continua a sperare nella salvezza in vista degli scontri diretti. Ennesimo risultato deludente invece per il Napoli che si ...

Cajuste: "Molto tristi per l'esito della serata" - cajuste: "Molto tristi per l'esito della serata" - Interviste 6 Maggio 2024 Fonte: TMW "Penso che dopo aver segnato l'1-0 abbiamo cambiato intensità e questo è andato in favore dell'Udinese" Pari da mangiarsi le mani per il Napoli contro l'Udinese. A ...

Pagelle Udinese-Napoli: la linea del ‘vabbè, vediamo se così va’, non vincere era imperdonabile ed infatti... - Pagelle udinese-napoli: la linea del ‘vabbè, vediamo se così va’, non vincere era imperdonabile ed infatti... - Termina il match per la 35a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato l'Udinese. Le pagelle udinese-napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciat ...