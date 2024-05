Su Chi l’intervista esclusiva al generale Vannacci

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti , sottolinea la coesione del centrodestra e ribadisce il rispetto per la dialettica interna In un’epoca politica contraddistinta da dibattiti accesi e polemiche frequenti, il capogruppo di ...

“Fedez? Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato Comunque, è mio marito, e secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, ...