Chiara Ferragni finalmente parla | l’intervista esclusiva | “Sono stata zitta per troppo tempo”

Chiara Ferragni e la foto con Alice Campello: "Finalmente qualcuno che..."

(Di sabato 24 febbraio 2024) “Fedez? Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato Comunque, è mio marito, e secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne”. Queste le prime parole di, cheper la prima volta della rottura con Fedez e dello scandalo pandori in una lunga intervista al Corriere della Sera.Sullo scandalo pandori l’influencer ricorda il 15 dicembre, giorno nel quale l’Antitrust le comunica di aver sanzionato due società “una pratica commerciale scorretta”, per aver pubblicizzato il ...

