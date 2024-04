A Grottaglie 75 alunni e studenti debuttano sul palco con “Operazione Teatro” di Aretè

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoAlla fine si sono abbracciati i settantacinque “attori in erba”, in età compresa tra i nove e i diciassette anni, emozionati e felici, scambiandosi i numeri di cellulare e condividendo sui profili social le loro foto sul! Si è concluso così “”, il progetto dell’Associazionediche, con il patrocinio del Comune die il sostegno della BCC San Marzano, per tre mesi ha vistodel territorio, della scuola primaria, media e superiore, partecipare a un inedito percorso attoriale seguiti dagli attori di. Un percorso inedito nella modalità: prima una serie di laboratori con i partecipanti suddivisi per età, poi altri momenti con loro ...