Strage Casteldaccia - Fiorello | Non si può morire quando si lavora

“‘Primo Maggio, più lavori e più diritti’. Io a questo titolo faccio un’aggiunta: più sicurezza! Adesso è completo. Mai come mai in quest’ultimo periodo ce n’è bisogno”. Le parole di Fiorello durante la puntata di VivaRai2! in onda nel giorno della ...

(Adnkronos) – "Non si può morire quando si lavora". La puntata di VivaRai2! si è aperta oggi con un chiaro e sentito appello da parte di Fiorello sulla Strage di Casteldaccia (Palermo) in cui sono morti 5 operai: “Noi ci occupiamo del buonumore, ma ...

