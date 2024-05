Strage Casteldaccia - Fiorello | Non si può morire quando si lavora

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “Non si puòsi”. La puntata di VivaRai2! si è aperta oggi con un chiaro e sentito appello da parte disulladi(Palermo) in cui sono morti 5 operai: ?Noi ci occupiamo del buonumore, ma poi i giornali ce lo fanno passare? neanche una settimana fa si parlava di sicurezza sul lavoro, il Primo Maggio, ma solo ieri c?è stata un?altra tragedia: hanno perso la vita cinque persone nella mia terra, la Sicilia. Vogliamo portare l?attenzione su questo tema. Possiamo solo esprimere un sentimento di affetto alle famiglie delle persone che non ci sono più. Non può accadere, non si puòsi?, commenta commosso., in compagnia di ...

