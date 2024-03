Poliziotto gioca 17 ore ai videogiochi mentre è in servizio | punito con la riduzione dello stipendio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un agente di polizia 40enne è finito nei guai per averto aiper 17 ore complessiveera in. È accaduto in Giappone, nella città di Tenri. I suoi superiori hanno deciso di ammonirlo ufficialmente e di ridurgli lo, decurtando il denaro corrispondente a quello che avrebbe guadagnato nelle ore che ha invece passato a videore.

