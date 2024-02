Tra applausi e fischi si è conclusa la stagione tutto femminile firmata da Issa López

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 20 febbraio 2024) Alla fine True Detective 4 – su Sky e in streaming su NOW – è come Big Little Lies (o anche come Killers of the Flower Moon). Solo che nella serie con Nicole Kidman e Reese Witherspoon il delitto è accidentale, mentre nella serie disi tratta di una spedizione punitiva. Ma il cattivo (i cattivi) è lo stesso: l’uomo bianco professionista troglodita e violento; manager di fondi comuni di investimento speculativi privati o scienziato specializzato nella ricerca biologica nei ghiacci dell’Alaska che sia. ...