(Di martedì 7 maggio 2024) Ilnavicella spazialeBoeing, che per la prima volta avrebbe dovuto trasportare gli astronautiNasa sulla Stazione spaziale internazionale, è statolunedì circa due ore prima dell'orario di lancio previsto a causa di un. È stata individuata un'anomalia su una valvola del razzo Atlas V che doveva mandare in orbita la capsula, ha annunciato il gruppo Ula produttore del lanciatore. "La prioritàNasa è la sicurezza", ha subito reagito il capo dell'agenzia spaziale americana Bill Nelson. Ilavverrà "quando saremo pronti", ha scritto su X.

4.00 Il decollo della navicella spaziale Starliner della Boeing, che per la prima volta avrebbe dovuto trasportare gli astronauti della Nasa sulla Stazione spaziale internazionale, è stato Annullato circa due ore prima dell'orario a causa di un ...

Spazio: annullato il decollo della Starliner, problema tecnico - Spazio: annullato il decollo della Starliner, problema tecnico - CAPE CANAVERAL (USA), 07 MAG - Il decollo della navicella spaziale Starliner della Boeing, che per la prima volta avrebbe dovuto trasportare gli astronauti della Nasa sulla Stazione spaziale internazi ...

Panico sul volo Bologna-Parigi: atterraggio d'emergenza subito dopo il decollo - Panico sul volo Bologna-Parigi: atterraggio d'emergenza subito dopo il decollo - È successo nella sera del 2 maggio a bordo di un volo della compagnia spagnola Vueling. Piste chiuse per oltre un'ora ...

Guerra elettronica, troppi disturbi al Gps degli aerei: Finnair annulla per un mese i voli nel Baltico - Guerra elettronica, troppi disturbi al Gps degli aerei: Finnair annulla per un mese i voli nel Baltico - Due aerei della compagnia finlandese non sono riusciti ad atterrare a Tartus (Estonia) perché ricevevano informazioni satellitari errate. Da diverse settimane migliaia di voli denunciano questi proble ...