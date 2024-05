Annullato decollo navicella Starliner

(Di martedì 7 maggio 2024) 4.00 Ildellaspazialedella Boeing, che per la prima volta avrebbe dovuto trasportare gli astronauti della Nasa sulla Stazione spaziale internazionale, è statocirca due ore prima dell'orario a causa di un problema tecnico. E' stata individuata un'anomalia su una valvola del razzo Atlas V che doveva mandare in orbita la capsula, ha annunciato il gruppo Ula produttore del lanciatore. "La priorità della Nasa è la sicurezza", ha subito reagito il capo dell'agenzia spaziale Usa,Bill Nelson.

Panico sul volo Bologna-Parigi: atterraggio d'emergenza subito dopo il decollo - Panico sul volo Bologna-Parigi: atterraggio d'emergenza subito dopo il decollo - È successo nella sera del 2 maggio a bordo di un volo della compagnia spagnola Vueling. Piste chiuse per oltre un'ora ...

Guerra elettronica, troppi disturbi al Gps degli aerei: Finnair annulla per un mese i voli nel Baltico - Guerra elettronica, troppi disturbi al Gps degli aerei: Finnair annulla per un mese i voli nel Baltico - Due aerei della compagnia finlandese non sono riusciti ad atterrare a Tartus (Estonia) perché ricevevano informazioni satellitari errate. Da diverse settimane migliaia di voli denunciano questi proble ...

Isola dei Famosi, la grande fuga - Isola dei Famosi, la grande fuga - Ennesimo addio choc. Il naufrago se ne va senza spiegazioni plausibili, e i social si ribellano accusandolo di comportamento egoistico. Luxuria intanto trema.