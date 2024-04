Schianto a un mese dalle nozze | Valentina in fin di vita dopo aver perso la bimba | “Serve un miracolo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La disperazione del compagno diUrli, la donna che halache portava in grembo da cinque mesi e ora è in fin diessere rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale nel giorno di Pasqua a Padova. "La situazione è irreversibile ma unpuò sempre succedere e ci spero fino all’ultimo” ha dichiarato il giovane, ferito nello stesso incidente.