Soldato americano si dà fuoco davanti all’ambasciata israeliana | il video choc

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 E’ morto in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate Aaron Bushnell, ildell’aeronautica americana che si è datoa Washington. Il 25enne ha registrato uncondiviso sui social mentre si immolava e invitava a “liberare la Palestina”. ”Non sarò più complice del genocidio. Sto per intraprendere un atto di protesta estremo, ma, rispetto a quello che le persone hanno vissuto in Palestina per mano dei loro colonizzatori, non è affatto estremo. Questo è ciò che la nostra classe dirigente ha deciso sarà normale”, ha affermato Bushnell prima di darsi. L’uomo era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. L’episodio è avvenuto al numero 3500 di ...