Jannik Sinner ha firmato un punto davvero magico contro Tomas Machac in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Sul 2-2 e 15-15 del primo set, con il ceco al servizio, il tennista italiano si è esaltato e ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro. Ha difeso un ... Continua a leggere>>

Derby italiano a Madrid. Comincia oggi l'avventura di Jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni di... Continua a leggere>>

sinner sperimenta il rovescio a una mano, è impacciatissimo: “Non ridete! Questo è il risultato” - Durante gli allenamenti a Madrid, nei giorni scorsi, Jannik sinner ha provato a giocare il rovescio a una mano. L'esito è stato tutto sommato positivo, anche se l'azzurro è parso un po' teso prima di ... Continua a leggere>>

Barbara Rossi lancia l'allarme: i rischi per Jannik sinner dopo l'infortunio all'anca - Nei colpi di rovescio, poi, il movimento rotatorio mette pressione sull ... o troppo alte" sono gli ulteriori dettagli che ha evidenziato. Le ultime su Jannik sinner Il 22enne di San Candido ha fatto ... Continua a leggere>>

Adriano Panatta su Jannik sinner: “Fossi stato in lui, Rune l’avrei mandato a quel paese” - Proprio per il popolare settimanale Lia Capizzi ha intervistato Adriano Panatta, idolo assoluto del Foro Italico, dove ha vinto il torneo nel suo memorabile 1976, in cui collezionò anche l Roland ... Continua a leggere>>