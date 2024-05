Neonato morto dopo parto - concesso congedo lavoro alla madre | padre viene licenziato

(Di lunedì 6 maggio 2024)è statoilal: non alche è stato addiritturaUna terribile morte quella che ha visto vittima il piccolo Toby, venuto a mancare pocoil. Un dolore enorme per i suoi genitori Laura Hicklin e Dale Barker. Un episodio drammatico verificatosi il 13 novembre dello scorso anno. Il piccolo ha lottato per tre settimane in ospedale fino a quando il suo cuoricino non ha smesso di battere per sempre. Le sue condizioni di salute, infatti, erano peggiorate restando attaccato ad una incubatrice.(Pixabay ...

Ad una settimana da gara-6 della finale in cui è definitivamente sfumato il titolo di IhL, per Varese è tempo di bilanci. Rammarico e soddisfazione vanno a braccetto perché la stagione, se da un lato si è rivelata entusiasmante e ricca di momenti ...

"È possibile che la depressione post partum si manifesti a sette mesi dal parto" - "È possibile che la depressione post partum si manifesti a sette mesi dal parto" - Erroneamente si crede che si possa sviluppare solo in concomitanza del parto o poco dopo ma, in realtà, si è osservato che può insorgere anche fino ad un anno dopo il parto. Si prenda cura di sé, ...

Porte aperte in sala parto a Genova: domenica open day a Villa Scassi e all’Evangelico di Voltri - Porte aperte in sala parto a Genova: domenica open day a Villa Scassi e all’Evangelico di Voltri - Genova – Lì dove nasce la magia della vita. Per mano di una donna che fa un mestiere che va aldilà della passione, perché è più un’arte e una vocazione. E un luogo misterioso per molte donne in ...

Parto in acqua al Perrino, pronto il nuovo reparto - parto in acqua al Perrino, pronto il nuovo reparto - Pronta la nuova ala del reparto di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale Perrino, con una sala operatoria dedicata e tre sale travaglio in cui potranno essere effettuati anche il parto in acqua, il pa ...