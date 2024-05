Hamas | La resistenza non negozia sotto il fuoco nemico

«Non esiste il dubbio o l’incertezza se le nostre truppe debbano entrare o meno a Rafah. In cosa differisce Rafah da Gaza? In niente. Di per sé non rappresenta qualcosa di speciale. La realtà è che Hamas prima della guerra disponeva di 6 brigate, e di queste ne abbiamo già distrutte 4. Le ultime 2 ...

