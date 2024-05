Sfregia la ex e uccide il suocero - 5 giugno udienza per stalking

(Di martedì 7 maggio 2024) "Mia figlia ha salvato la vita sua e di suo figlio quando è scappata il 2 luglio. L'abbiamo dovuta nascondere fuori provincia, portava la parrucca. Mio marito è intervenuto per difenderla, come per tutta la vita ha fatto con la sua famiglia". Parla così Marta Criscuolo, la madre di Lavinia Limido, la 37enneta ieri Varese a coltellate dall'ex marito Marco Manfrinati, ex avvocato di 40 anni, che ha poi aggredito e ucciso l'exFabio Limido, 71 anni, intervenuto per difendere la figlia Manfrinati è a processo pera Varese nei confronti della ex e della madre di lei (il 5) e da parte della famiglia Limido ci sono tante denunce a suo carico, tra cui una a Busto Arsizio (Varese) per la quale il procuratore ha chiesto l'archiviazione. "Ha tagliato le gomme delle nostre ...

Come sta la donna sfregiata dall’ex marito a Varese: è stata operata e si trova in terapia intensiva - Come sta la donna sfregiata dall’ex marito a Varese: è stata operata e si trova in terapia intensiva - Lavinia Limido, 37 anni, è stata operata e si trova in terapia intensiva dopo che il suo ex marito l'ha accoltellata: il padre di lei era sceso in strada ...