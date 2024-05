Serie B2 femminile L’Ariete vola ai play off dopo un match serrato

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ariete aioff. La Pallavolo Prato vince e convince nel campionato nazionale diB2. Il Pvp si impone al palazzetto di San Paolo per 3-1 al cospetto della Pallavolo Scandicci e conquista matematicamente la post season. Tutto questo grazie anche alla contemporanea sconfitta a sorpresa di Arezzo, che rendeimprendibile per lo Ius. Al di là di quanto possa dire il punteggio, il successo del Pvp sulla Savino Del Bene è stato però tutt’altro che facile. Prato scende in campo con Stiaffini in regia, Nuti opposto, Piccini e Cecchi centrali, Nesi e Saletti in attacco e Conticini libero. La sfida si rivela subito combattuta e si viaggia sul filo dell’equilibrio fino ai vantaggi: qui il Pvp piazza lo scatto vincente e chiude 27-25. L’illusione della strada spianata verso successo e ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Campobasso-Sesto San Giovanni , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . In gara-2 Campobasso è riuscita nella missione di riprendersi il “break” perso nel primo atto della Serie , andando a vincere sul campo ... Continua a leggere>>

Il LIVE in diretta di Campobasso-Sesto San Giovanni , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . In gara-2 Campobasso è riuscita nella missione di riprendersi il “break” perso nel primo atto della Serie , andando a vincere sul campo delle lombarde soprattutto ... Continua a leggere>>

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Ragusa , sfida valida come gara-3 dei playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . La Serie è giunta alla partita decisiva: chi vince questo match, infatti, si qualifica per le semifinali, dove troverà Schio. Dopo aver perso a ... Continua a leggere>>

Calcio femminile, per la Freedom la gara che può valere una stagione - Alle 12 di oggi le ragazze di mister Ardito ricevono in casa il Tavagnacco, penultimo in classifica. Un match da non fallire nella corsa alla salvezza ...

Continua a leggere>>

Sport in tv oggi (mercoledì 1° maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, mercoledì 1° maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa ...

Continua a leggere>>

Volley serie Df – La Gemma S. Lazzaro vince 3-0 il derby con la Nardi Volta - Mantova La Gemma San Lazzaro ha dominato il derby contro la Nardi Volta giocato lunedì sera, posticipo della 24esima giornata del campionato femminile di ...

Continua a leggere>>