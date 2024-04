Mattia Giani | la Serie A piange la triste scomparsa | minuto di silenzio anche in Milan-Inter

Dramma in Eccellenza, è morto Mattia Giani. Aveva accusato un malore in campo - Non ce l’ha fatta Mattia Giani calciatore del Castelfiorentino United che nella giornata di ieri aveva accusato un malore nel corso della sfida contro il Lanciotto Campi, gara valida per il campionato ...torinogranata

Terribile lutto nel calcio: muore Mattia Giani a 26 anni dopo il malore in campo - Notizia devastante dai campi d’Eccellenza: Mattia Giani ci ha lasciato dopo l’arresto cardiaco accusato in campo nella giornata di ieri ...generationsport

Dramma in Toscana, morto l’ex Empoli Mattia Giani - L’Empoli, tramite un comunicato ufficiale, si è unito al cordoglio per la morte di Mattia Giani. Il calciatore aveva accusato un malore durante una sfida di Eccellenza Toscana. COMUNICATO – «Il ...calcionews24