Serie A - Giudice Sportivo 35ª giornata | Frosinone fuori uno! Inter OK

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo le partite della 35ª, come di consueto è arrivata oggi la decisione deldiA. Non ci sono squalificati per l’. Neluno solo.A –SQUALIFICATI TRENTAQUATTRESIMAUna: Gianluca Gaetano (Cagliari), Tommaso Augello (Cagliari), Enzo Alan Barrenechea (), Ijienua Folorunsho (), Roberto Piccoli (Lecce), Timothy Weah (Juventus). DIFFIDATI TRENTAQUATTRESIMATredicesima sanzione: Ylber Ramadani (Lecce) Nona sanzione: Diego Coppola (Verona), Memeh Okoli (), Alessio Romagnoli (Lazio), Matìas Vecino (Lazio) Quarta sanzione: ...