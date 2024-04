(Di lunedì 8 aprile 2024) Un motociclista 51enne è morto in seguito all'incidente avvenuto sabato pomeriggio in via Monte Cervialto. La polizia hal'uomo alla guida dell'Opel Mokka.

Travolge un 49enne in scooter e scappa: automobilista rintracciato e indagato per omicidio stradale - Un motociclista 51enne è morto in seguito all’incidente avvenuto sabato pomeriggio in via Monte Cervialto. La polizia ha rintracciato l’uomo alla guida dell’Opel Mokka.fanpage

La donna alla guida del suv che ha ucciso due carabinieri positiva all'alcol e al droga test: trovata cocaina - La donna alla guida del Range Rover che ha travolto e ucciso i carabinieri Ferraro e Pastore positiva ai test: ha assunto alcol e cocaina ...notizie.virgilio

VIDEO: ecco come è stato salvato l'automobilista ubriaco che ha tentato di guadare il Malina - Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco che hanno soccorso il 49enne imprigionato nell'auto dalla piena del torrente, i carabinieri del Nucleo Radio Mobile di Cividale che hanno subito sottoposto l'uomo ...udinetoday