Scandalo rifiuti - condannati per corruzione e concussione la dirigente regionale Tosini e l’imprenditore Lozza

Seregno (Monza Brianza ), 8 Aprile 2024 - Torna in aula al Tribunale di Monza l'inchiesta sulle presunte tangenti per un appalto da oltre 2 milioni di euro sulla raccolta dei rifiuti in Brianza . Ma nel frattempo l'ex direttore generale di Gelsia ...

La procura contestava loro i reati di corruzione, concussione e turbativa d'asta nell'ambito di un'indagine sulla gestione dei rifiuti e in particolare sull'area di Monte Carnevale. Tosini e Lozza erano finiti ai domiciliari nel marzo del 2021.

Fondandosi sul suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, il cittadino romeno in questione ha chiesto a un tribunale di Bucarest di ordinare l'adeguamento del suo certificato di nascita.

Dal 2014 Giovanni Toti cambia "vita" dedicandosi a tempo pieno alla politica. Grazie anche al suo rapporto con Silvio Berlusconi, viene nominato il 24 gennaio consigliere di Forza Italia e proprio ...