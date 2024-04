Appalti rifiuti | corruzione e prostituzione Coinvolta anche Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 aprile 2024) ., coinvolteLucca e Livorno nell’operazione ‘Leonida’ del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia di martedì 16 aprile. Operazione nelle province di Reggio Emilia, Parma, Verona, Brescia, Lucca, Livorno, Sassari, Roma e Siena che muove da un contesto investigativo relativo a presunte irregolarità nell’affidamento diretto di commesse pubbliche in via esclusiva ad un’azienda reggiana, operante nel settore dello smaltimento dei. Il cui socio unico e presidente del CDA è un imprenditore reggiano (destinatario della misura degli arresti domiciliari). Al quale viene attribuitoillecito di sfruttamento dellaper aver utilizzato alcune escort come mezzo corruttivo. Oltre 90 militari impegnati. Cinque misure cautelari ...