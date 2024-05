Durante la festa per lo Scudetto dell' Inter , Davide Frattesi ha mostra to uno striscione contenente uno sfottò ai Milan isti che riprende un famoso coro nerazzurro che tuttavia non si sente cantare da tempo: è stato abolito da un accordo tra le curve ...

Milan, attesi segnali da Oporto per Conceiçao. Retroscena: Moncada ha parlato di Sarri con Ramadani

GIRO D'ITALIA. A FOSSANO SFRECCIA MERLIER, MA CHE EMOZIONI NEL FINALE! 2' MILAN E 10° DAINESE

Tadej Pogacar e Geraint Thomas spaventano il gruppo, poi Tim Merlier batte Jonathan Milan in volata