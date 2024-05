San Siro - svolta per Inter e Milan? Il TAR si pronuncia sul vincolo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 7 maggio 2024) Il tema Sanrimane sempre caldissimo e oggi una nuova sentenza del Tar della Lombardia potrebbe nuovamente cambiare le carte in tavola. Rigettato il ricorso del Comune. Nuovi scenari per? UFFICIALE ? Continua a rimanere molto dibattuto e caldo il tema San. Il Tar della Lombardia, ossia il Tribunale Amministrativo Regionale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune dio sulrelativo al secondo anello di San. I giudici hanno, dunque, confermato l’esistenza di unculturale che rende l’impianto dinon abbattibile. Il Comune dio aveva presentato il ricorso lo scorso 26 luglio, in maniera tale da ottenere l’annullamento ...